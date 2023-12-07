شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بأن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم /الخميس/، لا تزال بفضل من الله عز وجل ومنته مستقرة.
وأعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عن أمنياته أن ينعم المولى تعالى على أمير الكويت بالصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.
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