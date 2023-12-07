سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الدفاع السعودية ، في بيان، إن "إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" سقطت، ما أدى إلى استشهاد طاقمها".

وأضاف البيان أن "سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر(كانون الأول) 2023".

وأوضح أن "الحادث وقع أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران".

10 نوفمبر 2022, 10:23 GMT

كما أشار البيان إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة".