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سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومصرع طاقمها

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الدفاع ، في بيان، إن "إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" سقطت، ما أدى إلى استشهاد طاقمها".
وأضاف البيان أن "سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر(كانون الأول) 2023".

وأوضح أن "الحادث وقع أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران".

10 نوفمبر 2022, 10:23 GMT

كما أشار البيان إلى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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