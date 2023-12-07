لابيد تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بالعمى: المليارات تضخ لمكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن لابيد، تعليقا على إصابة 100 جندي إسرائيلي بإصابات بالغة بالعين، منها العمى، أنه "ليس لدى الحكومة أموال لشراء نظارات واقية للمقاتلين".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي: "إنهم يواصلون ضخ المليارات في مكاتب غير ضرورية للسياسيين الفاسدين".

أمس, 21:20 GMT

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن "نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم أثناء الحرب على غزة، بعضهم وصل إلى درجة العمى".

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مسؤلة في وزارة الصحة، أن "الإصابات جاءت نتيجة تلقي الشظايا والأعيرة النارية أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية، وأن ما بين 10 - 15 % من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما".

وأكدت المسؤولة الإسرائيلية أن "الجنود لم يرتدوا نظارات واقية من تلك الشظايا، وهو الأمر الذي أدى إلى العمى بنسبة 15% في إحدى العينين أو كلتيهما معا لهؤلاء الجنود الـ100".

أمس, 18:14 GMT

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، دخول قواته الخاصة مدينة خان يونس في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن "القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي دخلت قلب مدينة خان يونس، شرقي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر( تشرين الأول) الماضي".

وأوضحت الإذاعة أن "جنود القوات الخاصة الإسرائيلية، وصلوا إلى مدينة خان يونس وأغاروا على بعض الأحياء".