الخليج اليوم .. دعوات لانقاذ النساء اليمنيات المختطفات في سجون مليشيا إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت منظمة رايتس رادار، الاربعاء، إلى تدخل أممي ومناصرة واسعة، لإنقاذ حياة النساء اليمنيات المختطفات في سجون مليشيا إيران في اليمن.

وأدانت المنظمة في بيان لها، قرار الإعدام الذي أصدرته المليشيا بحق الناشطة فاطمة العروي المختطفة لديها منذ آب/أغسطس 2022، مضيفة أنه قرار سياسي لا يستند لأية مسوغات قانونية.

وكانت مليشيا إيران قد اختطفت الناشطة العرولي، في أغسطس 2022 ، أثناء مرورها بحاجز تفتيش في تعز بعد عودتها من زيارة أهلها في الإمارات ، حيث تم اخفائها في سجن انفرادي لثمانية أشهر قبل أن تقدمها لمحاكمة بتهمة التخابر.

وأمس الثلاثاء، قضى حكم المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء (التابعة للحوثيين) بإدانة الناشطة بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الإتهام ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا.

كما طالبت رايتس رادار، "مكتب المبعوث الأممي إلى ‎اليمن هانز جروندبرغ، بالتدخل لإنفاذ حياة اليمنيات المختطفات لدى الحوثيين واللاتي حرمن من حقهن في الدفاع عن انفسهن فضلاً عن سوء الظروف التي يعشنها في تلك السجون".

ودعت رايتس رادار لحملة مناصرة وضغط واسعة على كل المستويات لإطلاق سراح كافة المختطفات في سجون ‎مليشيا الحوثي، كما دعت الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق تبادل شامل لإطلاق كافة المدنيين المختطفين كخطوة تسبق إطلاق كل الأسرى برعاية أممية.