شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطانى يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس، سيقوم بزيارة إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع.

وقال وزير الدفاع جرانت شابس - وفقًا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - : "إن زيارتى تمثل فرصة هامة لمناقشة الجهود المبذولة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".



وتابع: "نحن نعمل على إيجاد أفضل طريقة لتوصيل المساعدات والدعم لمن هم فى أمس الحاجة إليها بأسرع الطرق وأكثرها مباشرة ويشمل ذلك خيارات عن طريق البر والبحر والجو"، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة قامت بنشر نحو ألف جندى إضافى فى الشرق الأوسط لدعم جهود المساعدات الإنسانية والمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.



وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "من المهم أن يظل قتال إسرائيل ضد حماس ضمن القانون الدولي".



وفقًا للحكومة البريطانية، فإن الزيارة ستشهد مناقشة الخيارات مع القادة لتزويد المدنيين فى غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن للمملكة المتحدة دعم السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد فى الشرق الأوسط.



وسيناقش أيضًا التقدم المحرز فى استعادة الرهائن - بما فى ذلك عدد من البريطانيين - الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجمات 7 أكتوبر.