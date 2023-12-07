شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى السعودية فى ضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية المقاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن التعازى والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة فى ضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم الخميس، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية فى مدينة الظهران.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، تضامن المملكة مع السعودية الشقيقة فى هذا المصاب.