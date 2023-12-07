‏ناعيا نجل الوزير الإسرائيلي آيزنكوت.. نتنياهو: سنواصل الحرب حتى النصر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن غال آيزنكوت، نجل الجنرال غادي آيزنكوت، كان مقاتلا شجاعا وبطلا حقيقيا، على حد قوله.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الجيش سيواصل الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن نجل الوزير في كابينيت الحرب من "المعسكر الرسمي" ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة بغزة، ومعه جندي آخر.

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل غيرشوني خلال المعارك في غزة، فإن عدد قتلى الجيش يرتفع إلى 416 جنديا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي الماضي، منهم 92 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب البرية في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.