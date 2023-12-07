أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم تمويلهم "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ(أنصار الله) في اليمن".

وأضاف البيان أن "التمويل كان يتم من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة".

وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص، يعملون تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والوكيل المالي لفيلق القدس، سعيد الجمل، كحلقة وصل مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى شركاء المسلحين في اليمن".

وبحسب البيان "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة هي هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".

30 نوفمبر, 01:40 GMT

وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأكد أن "السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية اضطرت إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون".

ووفقا للبيان، فإن "مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس".

وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح في وقت سابق، بأن الجماعة ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.