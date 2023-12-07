شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن من بين شهداء مخيم المغازي ثلاثة أطفال، والعشرات من الجرحى.

استمرار القصف

في جنوب قطاع غزة، استمر القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خان يونس، التي تواصل الدبابات الإسرائيلية قصف شرق ووسط المدينة بشكل مكثف.

الأمر الذي أسفر عن شهداء وجرحى، لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم لكثافة القصف الإسرائيلي.