شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: 60% من مصابى غزة بحاجة للعلاج فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج في الخارج، ولا يوجد مستشفيات تعمل اليوم لعلاج المصابين.

وأضاف عبد الجليل حنجل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن انقطاع الاتصالات والوقود في قطاع غزة يصعب الوضع بشكل أكبر على المواطنين الذين يعانون كارثة إنسانية في القطاع.

وتستخدم القوات الإسرائيلية أحدث الأسلحة الأمريكية التى نقلتها الولايات المتحدة منذ بدء العدوان على غزة فى 7 أكتوبر الماضى، حيث وصلت عدد الطائرات إلى 200 طائرة تحمل مساعدات عسكرية وطبية ضخمة من الجانب الأمريكى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى يلجأ لسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية وسط موقف مخزى من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التى تلتزم الصمت حيال ما يجرى فى غزة من صفك دماء وإبادة جماعية لألاف الأسر الفلسطينية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء 350 شهيدا فى غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع عدد شهداء غزة إلى 17177 شهيدا وأكثر من 46 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودفع العدوان الإسرائيلى الغاشم عدد من الدول الإقليمية والعربية للانخراط فى معادلة التصعيد وتحديدا جبهة شمال فلسطين المحتلة بإطلاق حزب الله لعشرات الصواريخ واستهداف القوات الإسرائيلية بشكل يومى، وهو ما يدفع نحو مواجهة غير محسوبة فى المستقبل بين الجانب الإسرائيلى وفصيل حزب الله اللبنانى الذى يسيطر على جنوب لبنان بشكل كامل سواء سياسيا أو عسكريا.

ويتعرض الإقليم لحالة من عدم الاستقرار الأمنى والعسكرى بسبب التصعيد العسكرى الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة أكثر من 42 ألف آخرين فى المعارك المستمرة للشهر الثالث على التوالي.