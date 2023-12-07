الخليج اليوم .. اقتصادي نرويجي: روسيا تعزز حضورها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشار الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج والخبير الاقتصادي والسياسي غلين ديسن إلى أن روسيا تعزز تواجدها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.

جاء ذلك فيما نشره ديسن في صفحته الرسمية الموثقة على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى تعزيز روسيا حضورها الاقتصادي والسياسي بالشرق الأوسط، مدللا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء، فيما يأتي قبل استقباله الرئيس الإيراني في موسكو.

ويرى ديسن أن ذلك يعني سعي روسيا إلى ضمان استقرار أسواق الطاقة، والوصول إلى التكنولوجيا، وكذلك إلغاء الدولرة.

وكتب ديسن، المختص بشؤون السياسة الخارجية الروسية والتكامل الأوراسي: "إن روسيا تعزز حضورها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط. زار بوتين السعودية والإمارات قبل استضافة الرئيس الإيراني في موسكو. الطاقة والتكنولوجيا وإلغاء الدولرة".

المصدر: X