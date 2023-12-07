الخليج اليوم .. أبرز 3 نقاط في الميزانية السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استعرض مجلس الوزراء السعودي أمس، بنود ميزانية المملكة للعام 2024، وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي.

وفيما يلي أبرز 3 أرقام مقارنة بميزانية العام الماضي 2023:

1- تقدر الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال (حوالي 312 مليار دولار)، مقارنة بـ1.130 تريليون ريال بالعام 2023.

2- تقدر النفقات بمبلغ 1.251 تريليون ريال (نحو 333 مليار دولار) مقارنة بـ 1.114 تريليون ريال بالعام 2023.

3- يقدر العجز بمبلغ 79 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار) مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي".

ونوه إلى أن "أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني".

كذلك أشار إلى "استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا (لا قدر الله)".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: واس