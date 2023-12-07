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الخليج اليوم .. 4 مقاتلات Su-35S بأسلحتها رافقت طائرة بوتين خلال رحلته إلى الإمارات ومنها إلى السعودية (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن مقاتلات من طراز Su-35S تابعة للقوات الجوية الروسية رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين طوال الرحلة إلى أبو ظبي.

وأضاف بيسكوف: "رافقت الطائرة الرئاسية، خلال تحليقها وحتى هبوطها في أبو ظبي، أربع مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز Su-35S. هذه المقاتلات كانت تحمل أسلحتها المعتادة من مختلف الفئات".

 

وتابع بيسكوف: "أقلع سرب من مقاتلات Su-35S من مطار ميداني في روسيا في ظروف جوية صعبة مع هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة. وكان يقود هذه المقاتلات طيارون من الدرجة الأولى. بالنسبة للمرافقة الجوية للطائرة الرئاسية، تم الحصول على تصاريح طيران خاصة من الدول التي تم تنفيذ الرحلة فوق أراضيها. نحن ممتنون لهذه الدول لتعاونها".

 

وأشار إلى أن طائرات سو-35 بشكل عام معروفة في المنطقة وفي دولة الإمارات نفسها، وعادة ما يكون هناك اهتمام متزايد بهذه الطائرات.

 

المصدر: تاس

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