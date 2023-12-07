العاهل الأردني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، إن "العاهل الأردني دعا خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فوري لإطلاق لنار في غزة وحماية المدنيين".

وأضاف البيان أن "العاهل الأردني أكد رفض أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو خارجه، وطالب أمريكا بلعب دور قيادي في الدفع تجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية".

وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.