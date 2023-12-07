شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: الفلسطينيون يجبرون على التوجه إلى جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، أن الفلسطينيين يجبرون على التوجه إلى جنوب غزة، ولا يجدون هناك مناطق آمنة, حيث يستمر العدوان في الجنوب تكراراً لما كان عليه في الشمال، مما يحول دون تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية.

وأوضح غريفيث في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، أن المفاوضات لازالت جارية في لجنة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق، مع وجود بعض المؤشرات الواعدة بإمكانية وصول المساعدات إلى غزة قريباً من معبر كرم أبو سالم.

العدوان على غزة

أكد التزام وكالات الإغاثة التي اعتمد عليها الفلسطينيون طوال العقود الماضية بمواصلة مساندتهم وعدم التخلي عنهم.