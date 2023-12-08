الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية.

وكان أمير الكويت قد تعرض منذ أسبوع، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

29 نوفمبر, 07:58 GMT

ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".

ولم يكشف الوزير الكويتي، الأزمة الصحية التي يعاني منها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

يذكر أن أمير الكويت، كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.