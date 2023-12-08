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وزير الدفاع السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى تطوير التعاون

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القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا الخميس، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي".

وأضافت: "تطرق الاتصال، إلى الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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