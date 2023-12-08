شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني للرئيس بايدن: يجب وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، وبذل الجهود لإنهاء الحرب والوصول إلى السلام.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الديوان الملكي أمس الخميس، فقد تناول الاتصال بحث ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى غزة دون تأخير، منبها إلى الوضع الإنساني الذي سيزداد تدهورًا إذا استمر العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

محاولات التهجير القسري

وجدد الملك عبدالله الثاني رفضه لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، أو محاولات إعادة احتلال أي جزء من القطاع، كما حذر من أية محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، اللتين تشكلان معًا الدولة الفلسطينية الواحدة.

وتطرق الاتصال إلى التطورات الخطيرة بالضفة الغربية والقدس وضرورة الحفاظ على الهدوء، وحذر العاهل الأردني بهذا الخصوص من أن التصعيد الإسرائيلي الخطير وعنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، قد يوسع الصراع ويخلق الفوضى في الضفة الغربية.