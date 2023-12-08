شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بنظيره الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وعبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة.