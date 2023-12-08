اخبار الخليج

ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولى العهد السعودى الأمير ، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بنظيره الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وعبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا