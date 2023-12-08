إعلام: هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - العراق - الخليج 365. وذكر موقع "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني أن "محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي".

يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كشفت عن تعرض القوات الأمريكية إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة.