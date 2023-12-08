اتفاق سعودي تونسي على التعاون في قطاع المياه

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب قناة "نسمة"، تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء الوزيرين في الرياض، الذي جرى على هامش أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، أمس الخميس.

وأشار بلعاتي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي نتيجة لتداعيات التغيرات المناخية ونقص الأمطار.

وشدد على أن توفير مياه الشرب في ظل النقص المائي يعتبر من أولويات بلاده، لافتا إلى تركيزها على إقامة محطات تحلية لمياه البحر.

10 يناير, 14:04 GMT

وفيما يتعلق بمياه الري، أكد الوزير التونسي استخدام المياه المعالجة في الزراعة من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لنقلها من المناطق الحضرية إلى مناطق الإنتاج.

وأعرب عن جاهزية تونس لدعم الاستثمار المشترك مع السعودية في القطاع الفلاحي وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز هذا التعاون.

من جهته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عن استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع تعاون في هذا المجال.