"القسام" تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير جندي من الأسر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام" :"فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة".

وأضافت: "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها ما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

وتابع البيان: "الطيران الحربي تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ 25 عامل ويحمل بطاقة رقم 207775032".

وأكدت القسام "السيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل عسكريين إسرائيليين إضافيين خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 418 قتيلا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل الرقيب أول كوبي ديفاش، والرقيب أول مائير بيركوفيتش خلال معارك في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.