شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت 3 صواريخ، فجر الجمعة، السفارة الأمريكية الواقعة فى المنطقة الخضراء فى بغداد، قبل أن تسقط فى محيط هذا الحيّ الذى يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، حسبما أفاد مسؤول عسكرى عراقى لوكالة "فرانس برس".

وسُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، وانطلقت صافرات الإنذار، من مكان الحادث .

ونوفمبر الماضى، قالت الشرطة والجيش العراقيان إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد.