شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء اقتحام الاحتلال مخيم "الفارعة" بالضفة الغربية لـ 6 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ستة أشخاص جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات. واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

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