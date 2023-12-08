استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو حصل على 18 مقعدا فقط مواصلا التراجع بمقعدين كاملين، أمام حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس، الذي حصل في الاستطلاع على 38 مقعدا.

وأوضح الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية إسرائيلية في الوقت الراهن، فإن أحزاب المعارضة ستحصل على 71 مقعدا، مقابل 44 لأحزاب الائتلاف الحالي لنتنياهو.

وحول أحقية تولي منصب رئاسة الوزراء في تل أبيب، جاء بيني غانتس في المرتبة الأولى بنسبة 51% مقابل 31% فقط لنتنياهو.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.