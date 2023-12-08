استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أن حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو حصل على 18 مقعدا فقط مواصلا التراجع بمقعدين كاملين، أمام حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس، الذي حصل في الاستطلاع على 38 مقعدا.
وحول أحقية تولي منصب رئاسة الوزراء في تل أبيب، جاء بيني غانتس في المرتبة الأولى بنسبة 51% مقابل 31% فقط لنتنياهو.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.