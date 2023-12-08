شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"التعاون الخليجى" يعزى السعودية فى حادث سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين ‫الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء ‫الأمير محمد بن سلمان وشعب السعودية، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية (ف-15 اس ايه)، واستشهاد طاقمها أثناء مهمتها التدريبية. وفق بيان صادر عن المجلس.

وأعرب الأمين العام عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الجلل، وأن يرحم الشهداء ويلهم أسرتي الشهيدين الصبر والسلوان.