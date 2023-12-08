شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من أداء الصلاة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول لأداء الصلاة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، حالت دون تمكن وصول المصلين لأداء الصلاة داخله، واعتدت عليهم.

وأضافوا لوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين عند أبواب البلدة القديمة للجمعة التاسعة على التوالي، ونشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة.