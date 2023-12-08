دبي - محمود عبدالرازق - وكشف العلبي في حديث لـ"الخليج 365" عن أن "بعض أقسام الجامع أصبحت بحكم المنتهية من أعمال الترميم، كصالة الصلاة الرئيسية (القبلية)، وقد تم تأمين مسلتزماتها الأساسية بما في ذلك السجاد الخاص بأرضياتها".

وأشار العلبي، وهو أيضا أستاذ في جامعة حلب، إلى أن "الجهود الجبارة التي بذلها فريق الترميم لإعادة تأهيل المئذنة الرئيسية بحجارتها الموثقة، واليوم قطعنا شوطا كبير في ترميمها، بنسبة إنجاز 80% من مجموع الأعمال المخططة".

وقال: "للجامع الأموي في حلب ثقل تاريخي، إذ عاصر جميع الحقب التاريخية، كما عايش كوارث طبيعية وبشرية كثيرة"، مضيفا: "إلا أن الزلزال الأخطر برأيي، هو ذاك الذي ضرب الجامع بين عامي 2012 و2014 حين استولت عليه المجموعات الإرهابية المسلحة التي أساءت إليه بشكل كبير".

© Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

وتابع العلبي: "فعلى سبيل المثال، مئذنة الجامع التاريخية التي يقارب عمرها عمر الجامع نفسه، صمدت أمام الكوارث المختلفة عبر تاريخها، إلى أن جاءت المجموعات المسلحة وقامت بتفجيرها مع المدخل الرئيسي بكل حقد، كما نهبت الكثير من مقتنياته التي لا تقدر بثمن".

وعبر مدير الأثار والمتاحف في حلب عن سعادته الشخصية بـ "ترميمين شاملين للجامع الأموي، الأول جمالي تراثي تم بين عامي 2000 و2005 وصدر بقرار جمهوري للرئيس حافظ الأسد أسوة بترميم الجامع الأموي بدمشق، وقد تم افتتاحه في احتفالية (حلب عاصمة الثقافة الإسلامية)".

© Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

أما الترميم الثاني، يضيف مدير آثار حلب "فقد بدأ فور صدور قرار جمهوري في كانون الثاني 2017، بعد شهر واحد من إعلان تحرير مدينة حلب في كانون الأول 2016".

ويعود تاريخ بناء الجامع إلى العهد الأموي عام (96 هجري- 716 ميلادي)، للخليفة الوليد بن عبد الملك. وقد بني المسجد في وسط المدينة على بستان (المدرسة الحلاوية) التي كانت في الأصل كنيسة للروم بنتها القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين.

© Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

وقال مدير آثار حلب: "يمكن للزائر أن يلمس في أروقة الجامع بصمات العمارة للحقب التي مرت عليه. لقد واجهنا صعوبات كبيرة في بداية الترميم الثاني، إذ ليس لأحد في سوريا أن يتخيل حجم الدمار الذي أصاب الجامع خلال الحرب".

© Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 1/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 2/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 3/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 4/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 5/9 © Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 6/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 7/9 © Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 8/9 © Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير © Gulf 365 . Suhaib Omarayaمدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 9/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 1/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 2/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 3/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 4/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 5/9 © Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 6/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 7/9 © Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 8/9 © Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير 9/9 © Gulf 365 . Suhaib Omaraya مدير آثار حلب لـ "الخليج 365": أنجزنا 80% من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير

وأردف قائلا: "قضينا العام الأول في ترحيل الأنقاض والمتاريس التي أقامتها المجموعات المسلحة على نوافذه وفي أورقته، لتبدأ بعد ذلك عملية توثيق المبنى وموجوداته وحجم الدمار الذي لحق به، ومن ثم سارعنا إلى فرز الأحجار وتدعيم الإنشاءات الأيلة للسقوط، ومن ثم البدء بإعادة بناء الأقسام المنهارة".