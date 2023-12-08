السلطة الفلسطينية: نبحث مع أمريكا خطة إدارة غزة بعد الحرب ومصير "حماس"

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وقال أشتية إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على "حماس"، غير واقعي، مقترحا بدلا من ذلك "ضمّها إلى نظام حكم جديد".
وأفاد الوزير الفلسطيني، بأن مسؤولين أمريكيين زاروه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لبحث خطة اليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة.
أمس, 18:02 GMT
ووفقا له، اتفق الجانبان على أنه "لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال غزة، أو تقليص أراضيها لإنشاء منطقة عازلة، أو طرد الفلسطينيين".
وأوضح أن "حماس قبل 7 أكتوبر شيء، وبعده شيء آخر"، لكنه "لا ينبغي تقسيم الفلسطينيين".
وعن مستقبل غزة، شدد أشتية على أن السلطة الفلسطينية "لن تذهب إلى هناك وفق خطة عسكرية إسرائيلية"، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تقارير غربية، بأن فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.