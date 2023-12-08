مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365": استهداف السفارة الأمريكية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – الخليج 365. أكد المصدر لوكالة "الخليج 365" أن "الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم سقطت في محيط السفارة ولم تسفر عن وقوع خسائر بشرية".

6 نوفمبر, 05:44 GMT

ويشار إلى أن وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بصواريخ عدة.

ويذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".