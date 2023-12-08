هجوم سيبراني على موقع أرشيف الدولة الإسرائيلي وحذف كثير من المعلومات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أنه وقع هجوم سيبراني على الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة الإسرائيلي، وحذف بعض المعلومات منه بداية من العام 2020 فصاعدا.

وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس" أنه تم إرسال رسالة إلى العديد من الباحثين والمشتركين أو المستخدمين تفيد بأن قاعدة البيانات الخاصة بالأسئلة والاستفسارات العامة تم اختراقها، وتم محو الكثير من المعلومات من الموقع.

وأشارت إلى أنه لم يحدث أي ضرر ولم يتم تسريب أي مواد سرية، منوهة إلى أن الشركة التقنية التي تقوم بالإشراف على الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة الإسرائيلي تعرضت لهجوم إلكتروني.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين اثنين خلال الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، وتحديدا شمالي القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إضافة إلى القتيلين اللذين سقطا اليوم الجمعة إلى 418 قتيلا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.