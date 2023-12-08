هجوم سيبراني على موقع أرشيف الدولة الإسرائيلي وحذف كثير من المعلومات

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أنه وقع هجوم سيبراني على الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة الإسرائيلي، وحذف بعض المعلومات منه بداية من العام 2020 فصاعدا.
وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس" أنه تم إرسال رسالة إلى العديد من الباحثين والمشتركين أو المستخدمين تفيد بأن قاعدة البيانات الخاصة بالأسئلة والاستفسارات العامة تم اختراقها، وتم محو الكثير من المعلومات من الموقع.
وأشارت إلى أنه لم يحدث أي ضرر ولم يتم تسريب أي مواد سرية، منوهة إلى أن الشركة التقنية التي تقوم بالإشراف على الموقع الإلكتروني لأرشيف الدولة الإسرائيلي تعرضت لهجوم إلكتروني.
وأوضحت الصحيفة أن الجنديين هما، الرقيب كوبي ديفاش (41 عاما) من طبرية، والثاني مساعد أول إيل مائير بركوفيتش (28 عاما) من القدس.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.