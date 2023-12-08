شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لتقديم الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت جامعة الدول العربية إلى تقديم الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية، وتوفير الدعم الإنساني والرعاية الصحية والنفسية للأطفال والنساء والشباب الذين يعانون جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، الذي يُعد جريمة حرب وتطهيرُا عرقيًا.

وطالبت في بيان بمناسبة "اليوم العربي للأسرة" الذي يصادف السابع من ديسمبر من كل عام، بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ودعت الجامعة العربية في بيانها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون استمراره، مع ضمان جميع الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

إلى 17177 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 62 على التوالي إلى 17177 شهيدًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن من بين شهداء العدوان 7729 طفلًا، بالإضافة إلى توثيق وجود 7700 مفقودًا، معظهم فُقد تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز 46 ألف جريحًا، استشهد المئات منهم لعدم توافر العلاج لهم في مستشفيات القطاع التي تعاني القصف والحصار الإسرائيلي، ونفاد الأدوية والوقود منذ عدة أسابيع.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لانقاذ حياة آلاف الجرحى، من خلال إرسال شحنات عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل جرحى العدوان للعلاج في الخارج في ظل الانهيار في المنظومة الصحية في قطاع غزة.