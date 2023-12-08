شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون يعيشون في حرمان ورعب مطلق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن سكان غزة يعانون الموت والحصار والدمار والحرمان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

وأوضح أن "الفلسطينيين في غزة يعيشون في رعب مطلق يزداد ضراوة".

وقف إطلاق النار فورًا

وقال في مؤتمر صحفي، إن على المجتمع الدولي أن يصر بصوت واحد على ضرورة "وقف إطلاق النار فورًا لأسباب حقوقية وإنسانية".

وأعرب عن القلق البالغ أيضًا بشأن أزمة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن الصراعات والأزمات الراهنة يجب أن تكون نداء يقظة للمجتمع الدولي، مفاده أن انتهاك أو تهميش حقوق الإنسان يؤديان إلى نشوب الصراعات والأزمات الاقتصادية، وعدم الاستقرار والمعاناة وتعميق انعدام المساواة.