شكرا لقرائتكم خبر عن من عائلة واحدة.. استشهاد 50 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 59 فلسطينياً وأصيب المئات بجروح اليوم، في سلسة عمليات قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 50 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

مخيم النصيرات

كما استشهد 9 فلسطينيين في غارات استهدفت مخيم النصيرات، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي مكثف لمخيم جباليا شمال القطاع، وسط إغلاق كافة المحاور الغربية للمخيم بعد تقدم الدبابات الإسرائيلية في المخيم.

وفي نفس السياق، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بعشرات القذائف غرب مخيمات النصيرات ودير البلح، محدثة دماراً في ممتلكات الفلسطينيين.