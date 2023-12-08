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الخليج اليوم .. الإمارات تعزي السعودية في ضحايا سقوط الطائرة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت الإمارات العربية المتحدة، مساء الخميس، عن تضامنها مع المملكة العربية إزاء سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم".

 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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