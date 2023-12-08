الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير الشاب طلال بن عبد العزيز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس في بيان له وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه يوم غد الجمعة الموافق 24 جمادى الأولى 1445هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى أمراء سعوديون الأمير طلال إثر حادثة تحطم الطائرة في الظهران اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.