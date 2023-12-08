شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مُصل فقط فى "الأقصى" بعد منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى خمسة آلاف مقدسى فقط صلاة الجمعة، اليوم فى باحات المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلى التى حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة التاسعة على التوالى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي مقتضب - أن قوات الاحتلال منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من القادمين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط ونشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة.