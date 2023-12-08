الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف داخل سوريا... فيديو

- 1/2
- 2/2
وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي السورية المناوبة من منظومات "بانتسير-إس" و"بوك-إم2إي" روسية الصنع أسقطت معظم القذائف الجوية. ولم تقع إصابات أو أضرار".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في وقت سابق، بأن سوريا وجيرانها في المنطقة، على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
3 ديسمبر, 05:38 GMT
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يتفاقم الوضع الصعب في سوريا، بسبب التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مثل بقية جيرانها في المنطقة".
وأضاف نيبينزيا أن روسيا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا، لافتا إلى أن هذه الأعمال تعد انتهاكا صارخا للسيادة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.
يذكر أن إسرائيل تشن غارات جوية متكررة على مواقع في سوريا، زادت بعد بدء التصعيد في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.