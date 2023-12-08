الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف داخل سوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الضربات الإسرائيلية جاءت بعد إطلاق قذائف نحو هضبة الجولان مساء أمس الخميس.

ويوم الأحد الماضي، هاجمت 4 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز "إف-16"، أهدافًا بالقرب من دمشق. وتمكن الجيش السوري من إسقاط معظم القذائف، حسبما أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي السورية المناوبة من منظومات "بانتسير-إس" و"بوك-إم2إي" روسية الصنع أسقطت معظم القذائف الجوية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في وقت سابق، بأن سوريا وجيرانها في المنطقة، على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

3 ديسمبر, 05:38 GMT

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يتفاقم الوضع الصعب في سوريا، بسبب التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مثل بقية جيرانها في المنطقة".

وتابع: "سوريا والمنطقة تتأرجح فعليًا وهي على وشك الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق".

وأضاف نيبينزيا أن روسيا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا، لافتا إلى أن هذه الأعمال تعد انتهاكا صارخا للسيادة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

يذكر أن إسرائيل تشن غارات جوية متكررة على مواقع في سوريا، زادت بعد بدء التصعيد في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.