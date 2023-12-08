"آر تي" العربية تفتتح مكتبا إقليميا في الجزائر وتطلق برنامجين جديدين

دبي - محمود عبدالرازق - وصار برنامج "استوديو الجزائر" الخامس في سلسلة البرامج الحوارية من العواصم العالمية، القاهرة وبيروت وواشنطن وباريس، وتناقش مقدمة البرنامج ياسمين موسوس مديرة مكتب " آر تي" العربية في الجزائر أهم الأحداث العالمية والإقليمية مع السياسيين والخبراء المحليين.

وقالت مايا مناع مديرة قناة "آر تي" العربية": "نسعى لنكون أقرب من مشاهدينا وإلى توسيع تعاوننا مع الجزائر وتغطية الأحداث الجارية في منطقة أفريقيا. والآن سنعرّف جمهورنا على وجهة نظر الجزائر على الأحداث من مكتبنا في هذا البلد

وبرنامج جديد آخر من "آر تي" العربية هو "جسور. روسيا - العالم العربي" يهتم بالعلاقات بين روسيا وبلدان العالم العربي في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعاون العسكري التقني وغيرها من المجالات. وفي هذا البرنامج يتحدث السياسيون والخبراء ورجال الأعمال العرب، وكذلك مدرسو اللغة الروسية في الجامعات والموسيقيون والأشخاص العاديون عما تمثله روسيا بالنسبة لهم وما يربطهم بهذا البلد.

17 نوفمبر, 14:53 GMT

وقالت مقدمة البرنامج ‏ "آر تي" العربية ‏ آنا كنيشينكو: "إننا لا نناقش السياسة والتاريخ ‏فحسب وإنما أيضاً نتذوق المأكولات المحلية ونتعرف على ثقافة وتقاليد البلدان العربية، ونعرّف المشاهدين على حياة الناس اليومية ليكتشفوا معنا المنطقة العربية من جوانبها المخفية".

سيبث البرنامج باللغتين، العربية، والروسية. وكرست الحلقة الأولى للجزائر، وأجرت آنا مقابلة مع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.