قديروف يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - قال قديروف في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه رافقه في أداء مناسك العمرة مفتي جمهورية الشيشان صلاح حاججي مجييف ومسؤولون آخرون.

وتحدث قديروف في المنشور عن الاستقبال والاحترام الذي حظي به أثناء زيارته للكعبة واستقبال الحجاج الحار له من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن محبتهم والدعم الصادق.

مشيرا إلى زيارة المسجد النبوي وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معلنا عن امتنانه لله لإتاحة الفرصة بزيارة هذه الأماكن المقدسة.

متقدما بخالص الامتنان لولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان، على مستوى الاستقبال والدعم.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.

تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.