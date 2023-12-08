هيئة بحرية تحذر: "كيان مجهول" يأمر السفن بتغيير مسارها في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة البريطانية في بيان، إنها "تلقت تقارير عن كيان يعلن أنه السلطات اليمنية، ويأمر السفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت: "ننصح السفن الموجودة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية".

6 ديسمبر, 12:38 GMT

وأكد أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله.

وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأسبوع الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.