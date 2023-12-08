أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في بلدة غوش دان ومعها مدينة تل أبيب بوسط البلاد.
فيما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار لم تدو فقط في تل أبيب وغوش دان، لكن أيضا في مستوطنات غلاف غزة وكذلك في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه سمعت أصوات انفجارات في بلدة غوش دان الواقعة ضمن محيط مدينة تل أبيب، بسبب سقوط صاروخين في البحر المتوسط، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تفعَّل المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.