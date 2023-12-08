أهمها في تل أبيب والجليل.. دوي صافرات الإنذار في مناطق متعددة داخل إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في بلدة غوش دان ومعها مدينة تل أبيب بوسط البلاد.

فيما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار لم تدو فقط في تل أبيب وغوش دان، لكن أيضا في مستوطنات غلاف غزة وكذلك في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في البحر المتوسط قبالة مدينة تل أبيب لم يسبقها إطلاق صافرات الإنذار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه سمعت أصوات انفجارات في بلدة غوش دان الواقعة ضمن محيط مدينة تل أبيب، بسبب سقوط صاروخين في البحر المتوسط، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تفعَّل المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".

وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "إكس"، أن "رجال الإطفاء والإنقاذ في غوش دان أكدوا استعدادهم لأي طوارئ في البلدة، حيث أوضحوا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة"، على حد قولها.

وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.