الخليج اليوم .. "مركز الملك سلمان للإغاثة" يساهم في درء خطر ناقلة "صافر" في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 8 ملايين دولار لمعالجة الخطر الناجم عن ناقلة "صافر" النفطية المتهالكة قبالة السواحل اليمنية.

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض.

ومثل المركز مساعد المشرف العام، أحمد بن علي البيز، الذي وقع المذكرة مع الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري.

ويأتي ذلك امتدادا للجهود المبذول مقابل التصدي للتهديد البيئي والاقتصادي، الذي يشكله الخزان على السواحل اليمنية، وتحييد مخاطره المحتملة.

على صعيد آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023، حيث تم انتزاع 758 لغما، منها 22 مضادا للأفراد، و 115 مضادا للدبابات، و600 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة.