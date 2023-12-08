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الخليج اليوم .. السعودية.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون (صور)

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الرياض - كتب موسى القحطاني - أكسيوس: مصر تحذر واشنطن وتل أبيب من قطيعة في العلاقات مع إسرائيل إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

برلماني يحذر من مؤامرة إسرائيلية ضد مصر بعد نصب خيام قرب الحدود الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

مصر تعلن شراء آلاف الأطنان من القمح الروسي الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

"حزب الله" يعلن استهداف موقع مسكاف عام الإسرائيلي الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

إعلام عبري يكشف عن توتر بمكتب نتنياهو بسبب "السكرتير العسكري" الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

بوتين يشيد بمكاسب النظام المصرفي الروسي ويمازح ولي عهد سلطنة عُمان الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاغون (صور) الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

بن غفير يأمر بوضع أسرى حماس في المعتقلات الإسرائيلية في سجن تحت الأرض الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

"مركز الملك سلمان للإغاثة" يساهم في درء خطر ناقلة "صافر" في اليمن الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

بيسكوف: جولة الرئيس بوتين في الشرق الأوسط أثارت اهتماما بالغا في العالم الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

مصر.. سخرية من دعاية مرشح رئاسي وحملته ترد(صورة) الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

"فضيحة" وزير الدفاع الأمريكي داخل الكونغرس.. أوستن يهدد أعضاء المجلس بأقاربهم وأولادهم الجمعة ، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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