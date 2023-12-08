الخليج اليوم .. بوتين يشيد بمكاسب النظام المصرفي الروسي ويمازح ولي عهد سلطنة عُمان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القطاع المصري الروسي حقق في العام 2023 أرباحا تجاوزت 3 تريليونات روبل، معوضا بذلك الخسائر التي تعرض لها العام الماضي.

قال بوتين ذلك خلال استقباله ولي العهد في سلطنة عُمان وزير الثقافة والرياضة وشؤون الشباب في السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وأضاف: "هذا العام، سيكسب نظامنا المصرفي في مجمله ما يزيد قليلا عن 3 تريليونات روبل حتى نهاية الهام. وسوف تتم استعادة كل ما فقده العام الماضي، بالإضافة إلى أنه سيحقق ربحا".

وقد التقى بوتين وذي يزن بن هيثم بن طارق، على هامش منتدى الاستثمار "روسيا تنادي!" المنعقد في موسكو اليوم الخميس، والذي نظمه بنك "في تي بي".

بدوره أشار ولي العهد العُماني إلى اهتمام بلاده بالاستثمار في الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن السلطات في بلاده "تشيد عاليا بالمشاركة الشخصية لمدير بنك (في تي بي VTB) أندريه كوستين، ودوره في تعزيز المشاريع الثنائية بين الدولتين".

وقال بوتين ممازحا: "هذا صحيح، السيد كوستين مدير فعّال للغاية، ولكن لا نريد الإطراء كثيرا، وإلا فإن الرغبة ستعتريه أيضا في أن يصبح سلطاناً".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الأداء الجيد للنظام المالي الروسي تحقق بفضل جهود بنك "في. تي. بي" من بين العديد من الأمور الأخرى.

المصدر: تاس