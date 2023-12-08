شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن مقتل نجل وزير مجلس الحرب ايزنوكت وجنود آخرين فى تفجير عبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل مقاومة فلسطينية، مقتل نجل وزير مجلس الحرب غادي ايزنوكت ومقتل وإصابة جنود آخرين في تفجير عبوة مفخخة بمدخل نفق شرق تل الزعتر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أكدت فصائل فلسطينية، استهدافها تجمعا للاحتلال الإسرائيلي شرق تل الزعتر، وقصف مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.

وشارك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنامين نتنياهو، فى جنازة القائد العسكرى فى جيش الاحتلال "غال مئير آيزنكوت"، الذى قتل فى المعارك بقطاع غزة.

وقد أعلِن عن مقتل ابن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو مجلس الحرب آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.