شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى جوبا يلتقى حاكم ولاية البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير معتز عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدي جنوب السودان مع Rin Tueny Mabor حاكم ولاية البحيرات، بحضور المستشار عمرو يسري.

أبرز السفير عبد القادر - بحسب سفارة مصر لدى جوبا - أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة على كافة المستويات، حيث استعرض السفير عبد القادر المشروعات التي تقوم بها مصر في مختلف الولايات الجنوبية وخاصة مستجدات مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء رومبيك بالولاية.

من جانبه، اثني حاكم الولاية على مشروعات الدعم المقدمة من الجانب المصري، مؤكداً أنها تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، حيث استعرض الضغوطات التي تتعرض لها مختلف الولايات جراء الفيضانات، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدعم من الدول الشقيقة وخاصة مصر، كما قدم الشكر على الدور المصري في إعادة تأهيل محطة كهرباء رومبيك والتي ستمثل نقلة نوعية بالولاية عبر إمداد سكان المدينة بالكهرباء بشكل منتظم.