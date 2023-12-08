شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى جنين: عوائق الحصار تزداد من خطورة الوضع الصحى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مدير مستشفى جنين الحكومى الدكتور وسام أبو بكر، العوائق التى تحول دون وصول الطواقم الطبية بشكل عاجل إلى المستشفيات لإسعاف المرضى والمصابين فى غزة.

وقال أبو بكر ـ في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، إن الوضع الراهن في المستشفيات خطير جدا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي ترتكب بحق المنظومة الصحية ومنع وصول الطواقم الطبية إلى مراكز الإسعاف لإنقاذ المرضى والمصابين، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد، لافتا إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل بالتعاون مع الهلال الأحمر لتأمين وصول المرضى والجرحى إلى الوحدات الطبية التي لا تقع تحت وطأة الحصار لتلقي العلاج المناسب دون تعرضهم لأي عوائق تذكر قد تؤثر على حياتهم بصورة أو بأخرى.

وحذر من عواقب استمرار الانتهاكات التي ترتكب بحق المنظومة الصحية سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، مؤكدا تعاون جميع المستشفيات في الضفة الغربية مع بعضها البعض أثناء عمليات الاقتحامات الإسرائيلية للمراكز الطبية، وذلك لإنقاذ حياة المرضى والجرحى وعمل اللازم في ضوء المستلزمات الطبية المتاحة والمتوفرة لديها.

وأشار أبو بكر إلى الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المرضى والمصابين والتي كان آخرها اعتقال أحد المصابين من داخل سيارة للإسعاف في الضفة الغربية، محملا في الوقت نفسه الاحتلال مسؤولية ما آلت إليه حياة المرضى والجرحى من جراء الإجراءات التعسفية المتخذة بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والتي قد تستغرق أكثر من ساعة.