"حزب الله" يعلن تنفيذ 8 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيانات عدة، قال الحزب إن مقاتليه "استهدفوا، موقع مسكاف عام ومربض خربة ماعر الإسرائيليين، بالأسلحة المناسبة وتم إصابتهما إصابة مباشرة".
كما هاجم مقاتلو الحزب، مرتين، موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، التي "أصابت أهدافها بدقة"، بحسب البيانات ذاتها.
واستهدف مقاتلو "حزب الله" موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع "العباد" الإسرائيلي، وثكنة "ميتات" مقابل بلدة رميش اللبنانية، بالأسلحة المناسبة، و"تم إصابتها إصابات مباشرة".
أمس, 15:01 GMT
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في آخر بياناته حول تبادل إطلاق النار مع "حزب الله"، إنه "رصد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة ماتات قرب الحدود".
وأضاف: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة إطلاق النار بالمدفعية".
وعاد التوتر إلى مناطق جنوبي لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.