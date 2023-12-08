شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت لوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس اليوم في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادًا للمادة الـ99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الرئاسة - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

العدوان على غزة

دعت الرئاسة إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للفلسطينيين، الأمر الذي أوجد كارثة مروعة، إلى جانب ضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ثمن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بتفعيل المادة 99، والتي نالت تأييد دول العالم.